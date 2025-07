Tempo lettura: < 1 minuto

RIGNANO SULL’ARNO Inaugurato questa mattina il rinnovato ponte sull’Arno in località Pian dell’Isola, tra i Comuni di Reggello e Figline e Incisa Valdarno.

Al taglio del nastro erano presenti il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, l’assessora regionale all’ambiente e alla protezione civile Monia Monni, i sindaci dell’area del Valdarno, di Figline e Incisa, Valerio Pianigiani, di Reggello, Piero Giunti, di Rignano, Giacomo Certosi.

«Un’opera attesa e necessaria, frutto di un importante lavoro di squadra tra enti, istituzioni e territorio», ha commentato il Sindaco di Reggello Piero Giunti.

Il nuovo ponte ha richiesto tre anni di lavori per un investimento complessivo di 4,6 milioni di euro. Per garantire il deflusso delle acque nei momenti più critici, il ponte è stato rialzato di circa 4 metri e mezzo rispetto alla precedente altezza. Nel corso dei lavori la circolazione stradale non è mai stata interrotta.