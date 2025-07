Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – “La Cisl Funzione Pubblica Toscana l’aveva detto: c’erano possibili criticità nel concorso Estar per assistente amministrativo livello C; adesso Estar lo conferma ponendo dei correttivi.”

Lo annuncia il segretario generale della Fp-Cisl Toscana, Andrea Nerini: “Siamo stati i primi a segnalare l’anomalia di questo concorso Estar. Occorreva riflettere e verificare, perché troppi apparivano gli esclusi dalla prova orale e solo un numero davvero minimo di candidati risultava aver superato le prove scritte; si stavano palesando possibili criticità per cui, fin da subito, abbiamo manifestato le nostre perplessità in merito, rendendoci disponibili anche ad eventuale assistenza legale e chiedendo al contempo una verifica in merito.”

“Adesso – prosegue Nerini – Estar prende atto di quanto la Cisl Funzione Pubblica Toscana aveva evidenziato. Auspichiamo la massima attenzione verso il sistema che regola il reclutamento di personale del nostro servizio sanitario regionale che, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni, deve tendere a favorire l’accesso al lavoro di tutti i profili di cui la nostra sanità ha impellente bisogno.”