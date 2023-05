AREZZO – Schiarita su Fimer. Il Tribunale di Arezzo ha accolto le richieste dei legali dell’azienda, archiviando il procedimento aperto su segnalazione dei commissari giudiziali per la revoca del concordato.

Ieri nell’interesse della società si era costituito in causa Stefano Ambrosini, insieme alla docente fiorentina Stefania Pacchi. Sospiro di sollievo anche per i dipendenti dello stabilimento di Terranuova Bracciolini (Arezzo), dove si producono Inverter. Specialmente dopo l’interessamento di McLaren per rivelare l’azienda. “Non posso che esprimere viva soddisfazione per il risultato raggiunto – ha affermato Ambrosini – dopo la nostra discussione in udienza. È un passo molto importante, che conferma la serietà di intenti della società e dei suoi interlocutori finanziari all’insegna della reciproca collaborazione. Parecchio lavoro, comunque, resta da fare nell’interesse della società e dei suoi creditori, a cominciare dai lavoratori”.

Sospiro di sollievo dunque per i dipendenti un presidio dei quali era presente in tribunale. Oggi saranno pagati gli stipendi tramite bonifico essendo riaperte le linee di credito. La procedura poi proseguirà passo dopo passo per arrivare alla chiosa della vertenza.