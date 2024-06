FIRENZE – Un contenitore con oltre 400 attività gratuite per il benessere degli over 65. Fondazione Cr Firenze insieme a Fresco Parkinson Institute e ad alcune associazioni culturali mettono di nuovo in campo il progetto “Welfare culturale”.

Tra le iniziative, è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa a Firenze, ci sono danza, boxe, coro e arte per i malati di Parkinson, visite guidate slow nei musei fiorentini. Tra le novità dell’edizione 2024 i nuovi corsi professionalizzanti di coreografia, danza e musica rivolti sia ad artisti disabili che agli operatori culturali che desiderano formarsi.

Il programma ‘Welfare culturale’ comprende tre diverse iniziative. Tutte le iniziative saranno oggetto di un progetto di ricerca, che sarà condotto da Irpet. “Con questa iniziativa affrontiamo il tema sia dell’invecchiamento della popolazione sia quello della solitudine e della malattia – ha affermato Maria Olivia Scaramuzzi, vice presidente di Fondazione Cr Firenze -. Il ruolo della nostra istituzione impone un’attenzione prioritaria verso le attività di welfare, che ci vedono a supporto e in sinergia con le principali istituzioni locali. In questo caso è la cultura a generare benessere, in maniera estremamente piacevole e innovativa”.