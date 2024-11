LIVORNO – Le previsioni per la serata prevedono addirittura un peggioramento. Già dalla mattinata però Livorno è colpita da forti raffiche di vento.

L’intensità è di 30 nodi in città e 35 a sud ovest. La condizioni climatiche hanno costretto a rallentare l’attività sulle banchine. Annullato il collegamento del traghetto Toremar per l’isola di Capraia, mentre è regolare il traffico nel canale di Piombino, da e per l’isola d’Elba.

