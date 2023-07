FIRENZE – Forza Italia è pronta a mettere in campo contromisure in merito ai rincari del trasporto pubblico locale. A suon di mozioni.

La prima è stata presentata ieri in Consiglio regionale dal capogruppo Marco Stella. “Chiediamo – ha affermato Stella – che venga sospeso l’adeguamento delle tariffe relative ai titoli di viaggio. Non è accettabile che la corsa semplice passi da 1,50 € a 1,70 € e l’abbonamento mensile ordinario da 36 € a 39,80 €. È una scelta sconcertante. Non abbiamo nessuna intenzione di fermarci, e stiamo proseguendo la raccolta firme per indurre la Regione a fare marcia indietro”.