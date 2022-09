SIENA – Il prossimo 23 settembre i giovani del FFF saranno in piazza per lo sciopero globale per il clima. A Siena è convocato un presidio alla Croce del Travaglio (dalle 10 alle 14).

Il gruppo senese del movimento ambientalista invita tutti i cittadini a scendere in piazza e partecipare alla protesta, indetta a due giorni dalle elezioni politiche del 25 settembre.

”Non tuttə sanno che il 2022 è l’anno europeo dei giovani” – esordisce il portavoce di FFF Siena Manolo Zocco -; è proprio durante questo anno solare che veniamo chiamatə a scegliere la nuova classe politica che governerà per i prossimi 5 anni. Eppure, anche in quest’annata, nessuno finora si è occupato veramente delle istanze dei più giovani: la platea politica che dovrebbe udirle, accoglierle, trasformarle in proposta e cambiamento, è vuota”.

”Abbiamo il disperato bisogno che la protezione ambientale e il contrasto al cambiamento climatico entrino prepotentemente in Parlamento. Abbiamo bisogno che le istituzioni ascoltino davvero il mondo scientifico. Abbiamo bisogno di rappresentanza e di speranza e tutto questo non è possibile senza partecipazione politica, indispensabile per restituire il potere decisionale alle comunità territoriali e alla società civile”. “Invitiamo tutti i cittadini a scendere in piazza con noi per confrontarci su trasporti e mobilità, energia, lavoro, edilizia e povertà energetica, acqua”.