CERTALDO – Alessandro Zaccuri per la Letteratura, Lorenzo Cremonesi per il Giornalismo e Lucia Goracci per l’Etica della Comunicazione: sono i tre vincitori della 41/a edizione del premio letterario Giovanni Boccaccio, la cui cerimonia di premiazione si terrà sabato 10 settembre alle 17.30 al Teatro Cinema Boccaccio di Certaldo (Firenze). I premiati sono stati scelti da una giuria composta da Walter Veltroni (presidente), Antonella Cilento, Roberto De Ponti, Paolo Ermini, Marta Morazzoni, Agnese Pini.

L’iniziativa, che prevede anche due eventi sabato e domenica nel parterre del Palazzo pretorio di Certaldo Alto, è stata presentata oggi in Consiglio regionale della Toscana, con la presenza del sindaco Giacomo Cucini e di Simona Dei, presidente dell’Associazione letteraria Giovanni Boccaccio