FIRENZE – Prosegue la seconda edizione di “Risonanze Metropolitane”, il festival di eventi site-specific a cura di Teatro Solare: performance di teatro, danza, musica e non solo.

Sabato 18 marzo, dalle ore 11.00, in Piazza delle Cure, a Firenze, va in scena il gioco teatrale Boccaccia (ingresso libero, posti limitati, prenotazione obbligatoria).

Ludovico Fededegni, premio Ubu 2022, attore appassionato di Boccaccio per lavoro e di giochi da tavola per diletto, con la compagnia Teatro Solare prepara per gli abitanti delle Cure un evento ispirato alle storie, ai nomi e ai tranelli che costituiscono il Decameron, ambientato tra il Mugnone e Fiesole. Con il piacere di attraversare giocando le vie e di entrare nei negozi delle Cure, i partecipanti saranno chiamati a gareggiare a squadre per risolvere arcani e superare prove proposte da personaggi rievocati apposta, per poi premiare chi, tra le squadre, sarà la più valente conoscitrice dell’opera di Giovanni Boccaccio. L’evento è realizzato in collaborazione con il CCN Le Cure.

Risonanze Metropolitane nasce nel 2021 per innescare contatti tra giovani artisti e spazi culturali e creare occasioni di crescita reciproca attraverso una partecipazione attiva del territorio. Questa seconda edizione vuole consolidare le comunità di pratica culturale nate nelle periferie della Città Metropolitana di Firenze. L’anima del festival è mettere in risonanza l’arte con le potenzialità inespresse dei territori, con interventi cuciti su misura per le aspirazioni della comunità ospitante, con un’attenzione sempre maggiore per le famiglie, gli studenti e gli artisti emergenti.