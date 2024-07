FIRENZE – Il sound trascinante di Clap!Clap!, la miscela sensuale di funk, afrobeat e jazz della band Il mago del gelato e il cantautorato emotivo di Tripolare.

Sono solo alcuni protagonisti della nuova edizione di “Lasciati fiorire”: il festival che porta alla Limonaia di Villa Strozzi musica, talk e mercato vintage in programma dal 30 agosto al 1 settembre (ogni giorno dalle 17 in via Pisana, 77 con ingresso gratuito). L’evento fa parte del programma dell’Estate Fiorentina.

La rassegna è organizzata da Fiore sul Vulcano, collettivo di artisti fiorentini nato nel 2015 che si occupa di produzione musicale, organizzazione di eventi e promozione culturale sul territorio fiorentino e La Limonaia, lo spazio immerso nel verde, ricreativo e culturale della città, che animerà la stagione estiva fino a metà settembre.

Il programma musicale

Venerdì 30 agosto ad alternarsi tra teatro e garden stage ci saranno: Lucido, gruppo che porta avanti un pop-punk moderno cantautorale. Le loro canzoni sono un mix di melodie orecchiabili, testi sinceri e un tocco di ribellione giovanile, con energiche performance dal vivo. Androgy̆nus (nel side-stage) che spazia dal pop anni ‘70 e ‘80 riletto in chiave contemporanea, è un progetto progetto musicale di Gabriele Bernabò che, per l’occasione, farà un live acustico chitarra e voce. Zeronauta, progetto che nasce a Firenze nel 2015 composta da Gregorio Serni (voce e chitarra), Giacomo Aiolli (chitarra), Simone Fallone (basso), Dario Valoti (batteria). Dopo un esordio nel 2017 per La Clinica Dischi e tanti palchi calcati in Toscana e non solo, tornano con l’EP “piùomenozero” riportando l’attenzione a uno scenario puramente rock in italiano. Infine Clap! Clap! nome d’arte di Cristiano Crisci, produttore e performer di fama internazionale, nato e cresciuto a Firenze. La sua musica è una miscela unica di danza globale e suoni senza tempo che attingono dalla natura, dalla musica tradizionale, dalle registrazioni sul campo.

Sabato 31 la band milanese Il Mago Del Gelato aprirà le danze con una miscela sensuale e movimentata tra funk, afrobeat e jazz. Iniziano suonando agli eventi più underground della scena milanese, da subito conquistano sia il pubblico che gli addetti ai lavori, nel giro di poco i loro live li portano fuori città, poi fuori regione fino ai festival e alle rassegne di riferimento della scena musicale italiana. A quel punto decidono di entrare in studio per registrare il loro primo Ep, dal titolo Maledetta quella notte, pubblicato a ottobre 2023. AL!S, cantautrice fiorentina, si muove tra le sonorità dell’r&b e del pop per raccontare il modo in cui dalla sua prospettiva, cinica e spesso un po’ cruda, parlare e cantare di dolore possa effettivamente aiutare ad alleviarlo. E infine Vale LP, pseudonimo di Valentina Sanseverino è una cantautrice e rapper italiana. Mescolando crudezza e poesia nel suo sound combina elementi hip hop e cantautorali, con forti riferimenti alla cultura popolare e influenze che vanno dal soul, all’R&B, al funk. Il suo songwriting è intenso e aperto, abbraccia la diversità e la libertà di forma in un approccio narrativo alternativo e onesto, creando una dimensione che dialoga con il privato.

Il festival si conclude domenica 1 settembre con i live di Pianeta Papavero, collettivo musicale urban nato a Firenze nel 2019 formato da cinque artisti (Monocromo, Cava, Underwtr, Maskidol e Indigo) che spaziano tra più generi proponendo, un’uscita dopo l’altra, esperimenti nei suoni, nella scrittura e nei videoclip. A seguire gli Zebra TSO. Si definiscono senza tanti fronzoli, irruenti come le Mentos nella Coca-Cola, irriverenti come BoJack Horseman. Combattono la tristezza con la rabbia, l’apatia con il dolore, le bugie con le bugie: gli Zebra TSO sono voce, basso e batteria la cui identità di due terzi della band è velata dalla segretezza, nascosta dietro maschere di zebra, come a sottolineare che l’attenzione deve rimanere concentrata sulla musica, cruda ed energica. Infine Gabriele Centurione, in arte Tripolare, è un cantautore, musicista e produttore nato a Napoli nel 2002. Con la sua musica racconta tutte le sfaccettature dei 20 anni: il passaggio dall’adolescenza all’età adulta, la ricerca di un proprio equilibrio, la spensieratezza, il sesso, la distanza da casa. Dopo i primi singoli tra cui “Polmoni” e “Melone”, racchiusi nel suo primo EP “Acne”, entra nel roster di Sugar e pubblica a febbraio 2023 il secondo EP, “Panorama20”.

Talk su social media, sostenibilità cittadina e benessere psico-fisico

Ad anticipare i momenti musicali, ogni giorno ci saranno dei talk organizzati in collaborazione con La Svolta, uno spazio di approfondimento dal vivo di Novaradio condotto da Aden Abdi, insieme a Samuele Bigazzi. Venerdì 30 agosto è in programma “La Realtà oltre lo schermo! Alla scoperta del funzionamento dei social media”, spiegato da Agnese Pucci, comica toscana insieme all’armocromista Ginevra Nicosia e alla psicologa Martina Uccheddu (ore 19). Sabato 31 “Salviamo la città. Idee per una Firenze a misura di cittadino”, un talk per cercare di capire come risolvere i problemi di Firenze approfondendo i tre pilastri della sostenibilità: economico, sociale e ambientale.

Per il settore economico in dialogo con Francesca Conti, direttrice de La Città Invisibile, rivista del laboratorio politico Per Un’Altra Città; per l’ambito sociale Pietro Cardelli, delegato alla Cultura, al Tesseramento e alla Comunicazione per Arci Firenze, a spiegarci come creare aggregazione in un tessuto sociale sempre più propenso all’isolamento. Il percorso per raggiungere la sostenibilità ambientale verrà mostrato dal Dott. in Scienze Agrarie Stefano Poletti, insieme a Solaria Anzillotti e Claudio Catapano, rappresentanti di Ricciorto – Legambiente, un collettivo dedito alla creazione di orti urbani, che ci mostreranno quanto possa essere semplice migliorare la salute dell’ambiente che ci circonda (ore 19).

Domenica 1 settembre alle ore 18.30 inizierà l’ultimo talk dal titolo “Alla ricerca del benessere. Come trovare un equilibrio tra mente e corpo”, improntato a trovare un equilibrio tra benessere fisico e mentale, in una società sempre più frenetica che talvolta impedisce di concentrarci su di noi e chi ci circonda. Tommaso Guido, in arte Tommy Drive, spiegherà come prendersi cura del nostro corpo secondo i principi della medicina tradizionale cinese e Lisa Maccanti, insegnante di yoga e meditazione, guiderà il pubblico alla scoperta della strade per raggiungere la tranquillità, con una sessione di yoga al tramonto gratuita (ore 19.30).

Il mercato sostenibile a cura di Only Usato

Adottando il principio delle 3R: ridurre, riutilizzare, riciclare, Only Usato è un mercatino di abbigliamento usato tra privati che nasce nel 2015 come progetto sostenibile, con la volontà di dare a tutti e a tutte l’opportunità di svuotare il proprio armadio rimettendo in circolo abiti, accessori e anche piccoli oggetti per la casa (sabato e domenica dalle 11 alle 23).

Tra le novità di questa edizione, la collaborazione con Ratpark, rivista che si definisce sexy, tagliente e indipendente. Il magazine sarà presentato sabato 31 agosto alle 18.30.

Per informazioni: info@lalimonaiastrozzi.it