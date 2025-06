Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Il Corridoio Vasariano di Firenze apre le sue porte anche in notturna: visite serali ogni venerdì da luglio a dicembre.

A partire dal 4 luglio e fino al 26 dicembre 2025, il celebre Corridoio Vasariano, il passaggio aereo che collega Palazzo Vecchio al Giardino di Boboli attraversando gli Uffizi, sarà visitabile anche nelle ore serali, dalle 19 alle 23, con un’iniziativa straordinaria promossa dal museo fiorentino.

Questa novità consente di ammirare il percorso storico sotto una luce completamente nuova, senza la necessità di acquistare il biglietto ordinario della Galleria degli Uffizi, come avviene per le visite diurne.

Le visite serali, organizzate in dieci turni con partenze ogni venti minuti (dalle 19:00 alle 21:50), dureranno circa 45 minuti e si svolgeranno in gruppi accompagnati. Il biglietto ha un costo di 20 euro (con riduzioni e gratuità previste dalla legge) ed è obbligatoria la prenotazione, che può essere effettuata online, tramite call center o presso le biglietterie degli Uffizi negli orari di apertura ordinaria. Non sarà possibile prenotare più di cinque biglietti contemporaneamente.

Il punto di ritrovo per i visitatori è situato all’accesso adiacente al punto informazioni del Piazzale degli Uffizi, accanto alla Loggia dei Lanzi. È richiesto presentarsi almeno 10 minuti prima dell’orario di ingresso indicato sul biglietto, pena la perdita del diritto di accesso. L’uscita avverrà dal Giardino di Boboli, attraverso il varco del Rondò di Bacco, con arrivo in piazza Pitti.

Il Corridoio Vasariano, progettato da Giorgio Vasari nel 1565 per volere di Cosimo I de’ Medici, fu concepito come passaggio riservato per collegare la residenza dei granduchi di Palazzo Pitti con il centro politico di Palazzo Vecchio, attraversando sopraelevato il cuore di Firenze e il Ponte Vecchio.

Dopo otto anni di chiusura per restauri e adeguamenti alle norme di sicurezza, è stato riaperto al pubblico il 21 dicembre 2024, offrendo ora anche questa nuova opportunità di visita serale che valorizza ulteriormente questo capolavoro architettonico e storico.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio culturale fiorentino, permettendo di scoprire il fascino del Corridoio in un’atmosfera suggestiva e meno affollata, con scorci unici sulla città al tramonto e di sera.