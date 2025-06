Tempo lettura: 3 minuti

SIENA – Sono novantotto i cavalli ammessi alle prove regolamentate di venerdì 27 e sabato 28 giugno e cinque i cavalli ammessi direttamente alla Tratta di domenica 29 giugno.

Sono queste le decisioni della Commissione veterinaria comunale dopo la tre giorni di visite effettuata presso la clinica del Ceppo a Monteresi in vista del Palio del 2 luglio 2025 e dopo la consultazione, non vincolante come recita il Regolamento per il Palio, con i Capitani delle Contrade che parteciperanno alla Carriera. Di seguito l’elenco dei cavalli che disputeranno le prove regolamentate di domani, venerdì 27 giugno, e di sabato 28 giugno.

CAVALLO – PROPRIETARIO

AMARCORD DE MORES – Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa

ARES ELCE – Fabrizio Macucci

ARESTETULESU – Mark Harris Getty

BAGNOLO AA – Augusto Cerboni

BAILA AA – Alberto Manenti

BANZAY AA – Mattia Chiavassa

BENITO BAIO AA – Riccardo Bindi

BOLINA DA CLODIA AA – Alessio Bincoletto

BOMBOLONE AA – Mario Savelli

CANARINU AA – Mark Harris Getty

CARONTE BELLO AA – Salvatore Nieddu

CARONTES AA – Giovanni Fattorini

CASSIOX AA – Alessandro Neri

CAVEAU AA – Barbara Toti

CHIOSA VINCE AA – Duccio Ravenni

CLEOFE AA – Leonardo Loddo

COBALTO DA CLODIA AA – Alessandro Columbu

COMANCIO AA – Federica Regnani

COMPILATION AA – Federica Saracini

CORALLO SARDO AA – Nicolò De Matteis

CORINNE CLAR AA – Aurora Coneri

CRIPTHA AA – Brando Mariotti Bonucci

DADA AA – Sandra Rossi

DAREDAVIL AA – Marcello Roti

DEDALO KING AA – Federica Canu

DEMONI AA – Alessia Ara

DESIDERATA AA – Harry Arthur Louis Westerman

DIAMANTE GRIGIO AA – Paolo Giachetti

DIAMANTE PREZIOSO AA – Carmela Baldi

DIOCLEZIANO AA – Lucia Toto

DIODORO AA – Ilaria Bisconti

DIOSU DE CAMPEDA AA – Luciano Marri

DISTINTU AA – Niccolò Francesconi

DOLCECOMELANUTELLA AA – Camilla Marzi

DOLLARO AA – Francesco Scarparo

DONNA ROSA AA – Rosanna Bonelli

DONRODRIGO AA – Michele Seazzu

DORINDA AA – Agnieszka Fiut

DOROTEA DIMMONIA AA – Mark Harris Getty

DOVIZIA AA – Andrea Viani

DRAPPELLONE AA – Dino Pes

DUCE AA – Antonio Costantino Buzzi

EARL AA – Caterina Brandini

EBACIAMI AA – Maurizia Vitaliani

EBANO AA – Andrea Sanna

EBERARDO AA – Theodore William Thomas Westerman

ECTHELION AA – Giosuè Carboni

EIVITA AA – Salvatore Nieddu

ELLENICO AA – Lorenzo Maria Vincenti

ENNALZU AA – Nicolò Farnetani

ENPIRE AA – Giorgio Frusteri

ENTU DE P.ULPU AA – Antonio Siri

ERACORONA AA – Costanza Pasquinuzzi

ERAMUS AA – Maria Monni

ERITREA AA – Stefano Bertoncini

ERMESETHIESI AA – Federica Luchetti

ERMINIO BAIO AA – Elena Patacchiola

ERMOSA DE CAMPEDA AA – Massimo Bartolini

EROS OROTELLESE AA – Guido Cannoni

ESCHILO DE AIGHENTA AA – Mattia Chiavassa

ESMERALDA BAIA AA – Maicol Dei

ESMERALDA ELITE AA – Dario Colagè

ESPU AA – Paolo Tondi

ESTERINA AA – Enrico Bruschelli

ESTRELLA OLIANESA AA – Francesco Pisanu

ETRINTA AA – Luca Francesconi

ETUE AA – Simone Tempesti

EUSKALDI AA – Ilaria Mella

FABULA AA – Mark Harris Getty

FAGHE A BONU AA – Valentino Bussu

FANTOMAS AA – Luca D’ambrosio

FAVOLOSO ORANESU AA – Antonio Siri

FENADIN AA – Nico Pacchierotti

FENOMENALE AA – Masssimo Bonci

FIAMMANTE AA – Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa

FILIPPO RIU AA – Matteo Simone

FIZZA E SA LUNA AA – Antonello Piras

FLAVIA FELIX AA – Nicola Sandroni

FLICK AA – Michele Lorenzetti

FORTZA PARIS AA – Andriano Muzzi

FRAONE AA – Antonello Puddu

FRERE SOLEIL AA – Alessandro Carli

FULMINEO AA – Eleonora Paoli

FUORILUOGO AA – Tommaso Maffei

GIOIA PURA AA – Sandro Bencardino

KING RIO AA – Ferruccio Valacchi

MILADY BONDREAMER AA – Mattia Chiavassa

MORESCO AA – Stefano Trochei

SUPERCHIOMA AA – Massimo Columbu

TALE E QUALE – Lucia Toto

TEMPESTA BLU AA – Stefano Fantinelli

UNAMORE – Stefano Vanni

UNGAROS – Alessio Dominici

VERANU – Alessandro Chiti

VOLCAN DE BONORVA – Donatella Meucci

VOLPINO – Franco Iannilli

ZINIAS AA – Chiara Marchetti

ZIO FRAC – Enrico Bruschelli

Di seguito l’elenco dei cavalli ammessi direttamente alla Tratta di domenica 29 giugno.

CAVALLO – PROPRIETARIO

ANDA E BOLA – Harry Arthur Louis Westerman

REMOREX – Massimo Columbu

VISO D’ANGELO – Mark Harris Getty

ZENIS – Elvira Valenti

ZENTILES – Didier Pierre Ryelandt