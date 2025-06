Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Le elezioni regionali in Toscana si terranno il 12 o il 19 ottobre 2025.

Lo ha annunciato il presidente della Regione, Eugenio Giani, giovedì 26 giugno, al termine di una riunione con gli altri presidenti di Regione.

Durante l’incontro, alcune Regioni chiamate al voto avevano chiesto un rinvio delle elezioni ad aprile 2026, motivando la richiesta con la necessità di più tempo per approvare il bilancio di previsione entro dicembre e per discutere il tema del terzo mandato.

Tuttavia, Giani ha sostenuto che la Costituzione stabilisce un mandato quinquennale per il Consiglio regionale e il presidente, quindi le elezioni devono svolgersi entro cinque anni dalla precedente tornata, che si tenne nel settembre 2020.

Non essendoci stata unanimità tra le Regioni sulla richiesta di rinvio, non è stata formalizzata alcuna istanza al governo. Giani ha quindi confermato con fermezza che firmerà il decreto di indizione delle elezioni per il voto in autunno, rispettando i tempi costituzionali.

Ha invitato i cittadini toscani a prepararsi al voto, sottolineando che le liste dovranno essere presentate entro settembre e i comizi elettorali si svolgeranno nella seconda metà di agosto.

Il presidente uscente si confronterà con Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e candidato del centrodestra, in una competizione che si preannuncia serrata. La Toscana, storicamente governata dal centrosinistra, vede Giani come favorito, anche se alcune forze politiche chiedono una discontinuità rispetto all’attuale legislatura.

La legge elettorale toscana prevede l’elezione diretta del presidente con eventuale ballottaggio se nessun candidato supera il 40% dei voti, e una ripartizione dei 40 seggi del Consiglio regionale su base provinciale, con meccanismi di premio di maggioranza e tutela delle minoranze.