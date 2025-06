Tempo lettura: 4 minuti

FIRENZE – Sei personaggi e quindici possibili baci: questo è il concept di French Kiss, il manifesto dell’edizione 2025 di Lucca Comics & Games, in programma nel capoluogo toscano dal 29 ottobre al 2 novembre e affidato a Rébecca Dautremer, nome di spicco dell’illustrazione francese. Già perché la Francia sarà la grande protagonista dell’edizione n. 59 del festival lucchese.

Il claim sarà – sempre per restare in tema – ‘Liberté, Créativité, Diversité’, i tre valori dell’Institut Français che richiamano i grandi principi della Rivoluzione Francese e sposano alla perfezione i cinque valori di Lucca Comics & Games: Community, Inclusion, Discovery, Respect e Gratitude.

Perché ‘French Kiss’? «Perché è un gesto che attraversa storie, culture e generazioni – spiegano gli organizzatori -. E’ intimo e rivoluzionario insieme, immancabile in ogni narrazione pop, dal cinema alla letteratura fantastica e non, fino alla graphic novel. Un piccolo atto naturale, ma anche un detonatore narrativo che rivela identità segrete, unisce nemici, rompe incantesimi. E’ un momento di connessione fisica ed emotiva che trasforma le differenze in attrazione e gli opposti in armonia». E di tutto questo si è fatta ‘ambasciatrice’ Rébecca Dautremer, che ha preso spunto dalla sua partecipazione a Lucca Comics & Games nel 2012: ecco, quindi, che non si è limitata a un’unica immagine, ma ha creato una vera propria galleria di personaggi, allontanandosi dal tratto favolistico che ce l’ha fatta conoscere. E, così, abbiamo un lupo mannaro, un guerriero, una contessa vampira, un mostro, una strega e la Lukawa, una creatura immaginaria che fonde il nome della città di Lucca con l’influenza orientale dei manga e degli anime. Questi sei personaggi si incontrano in un poster che diviene teatro di 15 possibili baci, in tutte le combinazioni immaginabili che prendono vita in un intreccio di storie sospese nell’istante che precede il contatto. Ne nascono immagini di grande raffinatezza estetica, cura artigianale e invenzione narrativa.

Alla Dautremer è dedicata anche una mostra che sarà allestita nella Limonaia di Palazzo Guinigi, da quest’anno sede espositiva delle mostre.

La Francia, dunque, sarà la grande protagonista dell’edizione 2025 con importanti ospiti, mostre e incontri, nonché il partenariato dell’Ambasciata di Francia in Italia. Nei 5 giorni del festival, la Fondazione Banca del Monte in piazza San Martino si trasforma nel Palais De France, grazie a tre mostre dedicate alla creatività francese in tutte le sue declinazioni, a partire da ‘Hexagones’, esposizione curata da Luca Raffaelli, con il curatore Donato Larotonda e in collaborazione con la galleria Huberty & Breyne, dove si potranno ammirare le tavole di 12 autori e autrici francesi che hanno profondamente cambiato il fumetto, tra cui Claire Bretécher, Florence Cestac, Moebius (Jean Giraud), Philippe Druillet, Gotlib (MarGotlibcel Gotlieb) e molti altri. Inoltre, la Cestac e Edmond Baudoin saranno ospiti della manifestazione per raccontare il loro straordinario percorso artistico e culturale e di come il loro lavoro ha cambiato la percezione della Nona Arte in Francia.

Tra le mostre, oltre al cambio di location, che da Palazzo Ducale passa a Palazzo Guinigi, si segnala quella dedicata all’Eternauta, fumetto argentino storico, ‘riscoperto’ grazie alla recente serie tv. In questa mostra si potranno ammirare 100 tavole originali e un allestimento pensato appositamente per far immergere il visitatore nella emozionante e inquietante epopea di Juan Salvo. Negli Anni Settanta, il suo sceneggiatore Héctor Germàn Oesterheld, all’inizio ‘L’Eternauta’ viene concepito come «la mia versione di Robinson Crusoe. La solitudine dell’uomo circondato non dal mare ma dalla morte». Un’appassionante saga di resistenza che riflette la situazione dell’Argentina dell’epoca, stagliandosi com autentico apologo contro ogni totalirismo. ‘L’Eternauta’ è un capolavoro mondiale, in cui Oesterheld riversa la propria visione del mondo. Quella stessa visione che, due decenni più tardi, lo porterà ad essere uno dei tanti desparecidos.

L’ospite che sicuramente sarà la punta di diamante di questa edizione è Tetsuo Hara, autore di ‘Hokuto No Ken’, in Italia conosciuto come ‘Ken il guerriero’, manga e anime di culto per più di una generazione di ragazze e ragazzi di ogni età del nostro Paese. Il Sensei sarà a Lucca dal 30 ottobre al 2 novembre con eventi per il pubblico, firmacopie e appuntamenti con la stampa nazionale e internazionale. A lui sarà dedicata anche una mostra monografica – la prima al mondo a raccogliere le principali opere di Hara – con oltre 100 originali esposti nella suggestiva Chiesa dei Servi e che sarà aperta dal 25 ottobre. Qua sarà inoltre possibile acquistare degli articolo di merchandising unici, realizzati appositamente per questo evento.

Ovviamente tanti gli autori italiani, da Milo Manara a ZeroCalcare a Leo Ortolani che presenterà il suo nuovo lavoro ‘Tapum’. E ancora Fumettibrutti e Zuzu, per la quale c’è grande attesa dopo aver vinto il Gran Guinigi – ex aequo con Fumetti Brutti – come miglior esordiente nel 2019.

Sul fronte Movie da segnalare il ritorno in grande di Netflix che sta organizzando un grande evento per celebrare il quinto e ultimo capitolo della saga di ‘Stranger Things’ per quello che sarà un momento sicuramente memorabile.

Come non si farà dimenticare la presenza del maestro dell’horror psicologico Keiichiro Toyama, ‘padre’ di Silent Hill, ,ma anche delle serie ‘Siren’ e ‘Gravity Rush’. Toyama ha introdotto un linguaggio innovativo e profondamente evocativo, capace di inquietare e affascinare attraverso atmosfere disturbanti, simbolismi oscuri e una profonda indagine dell’animo umano.

E, ancora, per la prima volta a Lucca Comics & Games lo scrittore di best seller Glenn Cooper che presenterà il suo nuovo romanzo ‘Le chiavi del cosmo’, in libreria dal 28 ottobre e sarà a Lucca per tutti i cinque giorni del Festival, dove incontrerà i suoi lettori.

Grande ritorno per il premio dedicato ai Game Designer più prolifici e innovativi del mondo del gioco da tavolo: i finalisti sono Matthew Dunstan (Perspectives, Prey Another Day), Grégory Grard (Zenith, Castle Combo), Tomáš Holek (SETI: Search for Extraterrestrial Intelligence, Galileo Galilei), Ryan Laukat (Creature Caravan, Sleeping Gods: Distant Skies) e Paolo Mori (Captain Flip, Altay: Dawn of Civilization). Il vincitore sarà annunciato durante la cerimonia di premiazione che si svolgerà al Teatro del Giglio nei giorni del festival.

I nomi sono ancora tanti, gli eventi ancor di più, ma intanto possiamo iniziare a sognare quel mondo fantastico che, a cavallo tra ottobre e novembre, si impadronisce della città di Lucca e la proietta in una dimensione parallela sempre ricca di occasioni per divertirsi e condividere la propria passione.

Intanto, però, sono a disposizione i biglietti Early Bird: per un mese (fino alla mezzanotte del 15 luglio) si potranno acquistare i biglietti allo stesso prezzo dello scorso anno. A breve, sul sito di Lucca Plus, saranno messi in vendita anche i biglietti per i parcheggi che non subiranno alcuna variazione, mentre la biglietteria ordinaria aprirà il 2 settembre.