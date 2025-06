Tempo lettura: 2 minuti

CHIANCIANO TERME (SI) – Un protocollo di intesa per lo svolgimento di attività di integrazione in favore dei cittadini stranieri ospiti dei Centri straordinari di accoglienza situati nel territorio comunale.

E’ quanto sottoscritto dal Comune di Chianciano Terme nelle scorse settimane e condiviso con la Prefettura di Siena. Il protocollo di intesa prevede anche l’istituzione di un “Tavolo di progettazione e coordinamento” delle attività inerenti il progetto che punta ad approfondire ogni tematica inerente il fenomeno dell’immigrazione di cui fanno parte i componenti o suoi delegati.

Il tavolo può inoltre decidere di far partecipare in forma permanente o occasionale, anche delegati di enti locali, organizzazione del terzo settore e del volontariato, sindacati, associazioni di categoria, avvocati competenti per settore e soggetti privati.

“L’idea del tavolo nasce tra tutti i soggetti che intendono promuovere le politiche sull’immigrazione e al fine di concertare iniziative e decisioni per superare criticità o condividere risultati, responsabilizzando tutte le componenti che in qualche modo hanno a che fare con tale fenomeno” ha detto la Sindaca Grazia Torelli ringraziando la Consigliera Clori Bombagli e l’Assessore al Sociale Alessandra Chiezzi per il lavoro svolto.

Il tavolo di coordinamento si è costituto nei giorni scorsi con un incontro che si è tenuto nella sala consiliare del Comune. Attualmente, i soggetti che hanno aderito al tavolo di coordinamento, oltre ai 3 CAS presenti sul territorio, sono le Associazioni del Terzo Settore (Caritas Diocesana, Croce Verde, Misericordia di Chianciano Terme), l’Associazione Incontriamoci Onlus che vanta una esperienza importante con i ragazzi accolti dai Cas, le istituzioni scolastiche (Istituto Comprensivo Tozzi e IIS Artusi), il Centro per l’impiego di Montepulciano, le Categorie Sindacali (presente CGIL Siena), il Servizio sociale professionale, l’Unità Funzionale delle Cure primarie, il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Siena e Terme di Chianciano SpA.

Saranno creati sottogruppi per affrontare le varie tematiche da affrontare quali conoscenza della lingua italiana, lezioni di educazione civica per la conoscenza dei diritti e dei doveri, attività di formazione, problema del lavoro anche sommerso, esigenze abitative, conoscenza di percorsi amministrativi, esigenza di tutela della salute.