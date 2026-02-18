Tempo lettura: 2 minuti

SIENA – Aperto il bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre istruttori tecnici.

Il profilo professionale prevede attività istruttorie in ambito tecnico, quali la predisposizione di elaborati tecnici o tecnico-amministrativi, la collaborazione nella redazione di progetti e preventivi, la sovrintendenza a operazioni tecniche nei settori dell’edilizia, opere pubbliche, difesa e controllo dell’ambiente.

I candidati potranno assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi del Codice dei Contratti.

L’orario di lavoro è articolato su 5 giorni settimanali (da lunedì a venerdì), con 36 ore complessive, inclusi due rientri pomeridiani. La sede è presso il Palazzo del Governo in Piazza Duomo a Siena. Il trattamento economico iniziale prevede una retribuzione tabellare annua lorda di 21.392,87 euro (soggetta a eventuali aggiornamenti contrattuali), tredicesima mensilità e indennità previste dal CCNL.

“In un momento in cui gli enti locali sono chiamati a svolgere un ruolo sempre più centrale nella progettazione, nella realizzazione di opere pubbliche e nella gestione efficace del territorio abbiamo la necessità d dare risposte più veloci ai cittadini e per farlo, oltre alle risorse, occorre personale. Queste prime tre assunzioni anticipano un piano assuntivo più cospicuo che si concretizzerà durante il corso dell’anno” sottolinea la Presidente Agnese Carletti.

Modalità di presentazione delle domande Le candidature devono essere inviate esclusivamente tramite il Portale unico del reclutamento “inPA” (www.inpa.gov.it), accedendo con SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Codice concorso: P_SI_1_2026.

Il termine per l’invio è il 18 marzo 2026 alle ore 23:59.

Prove d’esame

La prova scritta sarà il 27 marzo 2026 alle ore 12, la prova orale il 2 aprile 2026 alle ore 9:30 nella sede centrale. La graduatoria avrà validità triennale e potrà essere utilizzata per ulteriori assunzioni.

Il bando integrale con i requisiti di partecipazione è disponibile sul Portale inPA, sull’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale della Provincia di Siena (Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso).

La procedura è subordinata all’esito negativo della mobilità obbligatoria già avviata, come previsto dall’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Per informazioni: risorseumane@provincia.siena.it.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici