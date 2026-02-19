Tempo lettura: 2 minuti

SIENA – Un primo intervento urgente di manutenzione straordinaria per mitigare i tratti ammalorati con interventi localizzati sulla pavimentazione stradale nel tratto della Nuova SRT 429 di Valdelsa nel tratto Poggibonsi – Certaldo, dalla progressiva Km. 7+500 rotatoria di Vico d’Elsa alla progressiva Km. 11+900 rotatoria di Badia a Elmi.

E’ quanto deciso e programmato dalla Provincia di Siena che da lunedì 23 febbraio a sabato 28 febbraio compreso procederà con la realizzazione dei lavori per consentire poi il transito dei veicoli in sicurezza. Pertanto, per eseguire le lavorazioni si renderà necessaria la chiusura al traffico in entrambi i sensi di marcia della Nuova SRT 429 di Valdelsa, nel tratto interessato, fino alla conclusione dell’intervento. La circolazione sarà deviata sulla Vecchia Sr 429 di Valdelsa attraverso i percorsi alternativi appositamente segnalati.

Un’attività di manutenzione straordinaria, coordinata tra gli enti e concordata con il territorio, cui farà seguito l’intervento strutturato da parte della Provincia di Siena, del valore di 1 milione e 500 mila euro già finanziato con risorse delle Regione Toscana.

“Questo intervento urgente rappresenta un primo passo concreto per migliorare la percorribilità di una strada fondamentale per la Valdelsa e per tutto il territorio provinciale – sottolinea la Presidente Agnese Carletti. – Siamo consapevoli dei disagi che la chiusura temporanea potrà causare, ma è una misura necessaria a garantire la sicurezza e per preparare il terreno alla più importante opera di rifacimento definitiva da 1,5 milioni di euro, finanziata dalla Regione Toscana. Ringrazio gli enti locali, i tecnici e i cittadini per la collaborazione: insieme stiamo lavorando per infrastrutture più sicure e efficienti, con interventi mirati e programmati in grado di rispondere alle esigenze reali dei territori”.

Il progetto esecutivo per il rifacimento del fondo stradale e delle asfaltature è stato approvato. La gara per l’affidamento dei lavori sta per essere pubblicata ed entro la primavera, salvo imprevisti, i lavori saranno affidati. Le lavorazioni potranno partire nel mese di giugno dopo la chiusura delle scuole.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici