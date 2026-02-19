Tempo lettura: 2 minuti

Tutto pronto per la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Tra novità, esordi e consuetudini, il palco dell’Ariston è pronto ad accogliere i 34 big dal 24 al 28 febbraio. Tra loro c’è anche un po’ di Toscana, rappresentata dai cantautori Enrico Nigiotti e Marco Masini .

Enrico Nigiotti, cantautore nato nel 1987 a Livorno, parteciperà a Sanremo per la quarta volta (la prima nel 2015, nella sezione Nuove Proposte).

Dopo la partecipazione ad Amici ed XFactor, il cantante livornese si è fatto conoscere dal grande pubblico aprendo le date del tour di Gianna Nannini, con la quale ha collaborato anche per il singolo Complici.

Particolarmente legato alla sua Livorno, spesso citata nei suoi testi, Enrico Nigiotti salirà sul palco dell’Ariston con Ogni volta che non so volare (testo e musica di Enrico Nigiotti, Fabiano Pagnozzi e Luigi De Crescenzo).

L’altro nome toscano è Marco Masini, che calcherà il palco di Sanremo insieme a Fedez. Fiorentino, classe 1964, esordisce a Sanremo 1990 con Disperato, che vince la sezione Novità. La vittoria lo farà conoscere al grande pubblico, che lo premierà con vendite record: il suo album Marco Masini venderà oltre 800mila copie.

Masini parteciperà al Festival di Sanremo altre 8 volte, vincendo ancora una volta nel 2004 con L’uomo volante.

Insieme al rapper milanese, per la 76esima edizione del Festival, Masini porterà sul palco Male necessario (testo e musica di Fedez, Marco Masini, Alessandro La Cava, Antonio Iammarino, Nicola Lazzarin e Federica Abbate).

Oltre ai due cantautori sarà un altro il nome toscano, protagonista d’eccellenza, alle serate dell’Ariston: sarà infatti anche quest’anno Carlo Conti a condurre il Festival. Dopo il passaggio di testimone di Amadeus, questa sarà la seconda edizione consecutiva per la direzione artistica del conduttore fiorentino, che aveva già diretto il Festival nel 2015, 2016 e 2017. Anche quest’anno niente da fare per Pieraccioni e Panariello: sembra che Conti non abbia intenzione di riunire sul palco dell’Ariston lo storico trio comico toscano. “E’ impazzito, dopo Topo Gigio invita Sandokan. E noi?” ha scherzato nei giorni scorsi Leonardo Pieraccioni sui suoi canali social.

Superospite Andrea Bocelli: il cantante lirico lucchese di fama mondiale, sarà ospite d’eccezione alla finale di sabato 28 febbraio. Conti ha voluto Bocelli come ospite per ricordare lo storico conduttore Pippo Baudo, alla cui memoria è dedicato il Festival di quest’anno. Fu proprio Baudo a scoprire e a lanciare la carriera di Andrea Bocelli, facendolo partecipare all’edizione del 1994.

