Dopo l’udienza di mercoledì scorso, era attesa nei prossimi giorni la decisione del Tar della Toscana, e invece è arrivata in tarda mattinata. Antonella Bundu, candidata presidente della lista Toscana Rossa alle scorse elezioni regionali, rimane fuori dal Consiglio.

Il Tar, nonostante nel dicembre scorso lo avesse dichiarato ammissibile, ha rigettato il ricorso presentato. La candidata aveva superato la soglia del 5% ma non la lista che la appoggiava, Rifondazione, Potere al popolo e Possibile. Dunque, secondo la lege elettorale regionale, non può sedere in Consiglio. Una decisione confermata oggi dal Tribunale amministrativo, anche se non se ne conoscono le motivazioni. Intanto la Bundu annuncia l’appello al Consiglio di Stato.

«Aspettiamo le motivazioni e rilanceremo», ha detto Antonella Bundu in un video sui suoi Social, annunciando, di fatto il ricorso in appello al Consiglio di Stato.

«Politicamente non possiamo che rilevare quanto fossero vuote le dichiarazioni della maggioranza di centrosinistra e del presidente Giani – aveva scritto ieri sera – che aveva dichiarato di voler “correre ai ripari” e modificare le storture della legge elettorale toscana. Così non è stato. Pensiamo che si senta l’assenza di Toscana Rossa in Consiglio regionale: manca una forza di sinistra in grado di mettere in discussione le scelte di bilancio e i tantissimi limiti di un’Amministrazione in continuità con la consiliatura precedente, anzi forse peggiorata su molti aspetti (a partire dalla distribuzione delle deleghe). Niente è stato fatto concretamente contro la militarizzazione del territorio e le grandi opere inutili. Addirittura si è attaccata l’Università di Firenze sul nuovo aeroporto».

In attesa di conoscere le motivazioni della sentenza, Antonella Bundu e Toscana Rossa annunciano dunque il prossimo ricorso al Consiglio di Stato e danno appuntamenti ai sostenitori a Firenze per sabato 28 febbraio (teatro tenda di Firenze dalle 11.00 di mattina).

