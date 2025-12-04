Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Il Tar ha dichiarato ammissibile il ricorso della lista Toscana Rossa che non ha visto eletti dal voto delle elezioni regionali tenutosi in Toscana il 12 e 13 ottobre scorso.

La lista di sinistra, che aveva Antonella Bundu come candidata governatrice, era rimasta esclusa perché aveva ottenuto il 4,5% a fronte di una soglia di sbarramento del 5%, ma siccome la percentuale di voti per Bundu presidente aveva raggiunto il 5,2%, per Toscana Rossa una quota di elettori aveva espresso un’indicazione di voto chiara ma era stata tratta in equivoco non segnando anche il voto sulla lista. Toscana Rossa, forte di un precedente che ha visto coinvolto il M5s in Veneto, ha fatto ricorso, che verrà discusso a febbraio 2026.

In caso di positività del ricorso da capire chi verrebbe escluso fra gli attuali eletti in Consiglio regionale. Previsto che Toscana Rossa faccia partire le notifiche del ricorso e dell’udienza in merito rivolte a tutti i componenti del Consiglio regionale toscano. Più che possibile poi che la vicenda, al di là dell’esito del ricorso al Tar, si trascini fino al Consiglio di Stato.

