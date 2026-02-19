Tempo lettura: < 1 minuto

CASCIANA TERME – Quando i genitori sono entrati nella cameretta si sono trovati davanti a una scena straziante: il loro bambino, nato da pochi giorni, era privo di vita.

È questa la tragedia che si è consumata intorno alle 3 della notte tra il 18 e il 19 febbraio, in un’abitazione di Casciana Terme, nella provincia di Pisa.

A dare l’allarme sono stati gli stessi genitori, dopo aver trovato il neonato privo di sensi. Sul posto sono intervenuti in pochissimo tempo i soccorritori del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Nell’abitazione sono arrivate anche le forze dell’ordine per gli accertamenti di rito. Dai primi riscontri, l’ipotesi più probabile è quella della cosiddetta morte in culla, una fatalità improvvisa e ancora in larga parte inspiegabile che colpisce neonati nei primissimi mesi di vita. Per chiarire con esattezza le cause del decesso del neonato, non è escluso che l’autorità giudiziaria disponga comunque l’autopsia nelle prossime ore.

