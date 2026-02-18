Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Intervento di emergenza nella tarda serata di ieri sul fiume Arno all’altezza di Ponte Santa Trinita.

Un uomo di 26 anni è stato recuperato dalle acque grazie all’azione coordinata dei vigili del fuoco.

L’allarme è scattato intorno alle 23, con il giovane trascinato dalla corrente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Firenze: una squadra della sede centrale, il nucleo sommozzatori e il mezzo nautico. Al loro arrivo, il 26enne era già riuscito a raggiungere l’argine, ma le sue condizioni richiedevano un recupero specialistico.

Decisivo il contributo di un vigile del fuoco libero dal servizio, che si trovava casualmente in zona. L’uomo ha raggiunto il giovane in acqua, gli ha prestato i primi soccorsi e lo ha stabilizzato in attesa dei rinforzi.

Le operazioni sono state condotte con la manovra Saf (Speleo Alpino Fluviale): una corda ancorata all’autoscala ha permesso di immobilizzare il ferito su una barella toboga. Successivamente, è stato affidato al personale sanitario per gli accertamenti e le cure necessarie.

Presente anche la polizia locale, che ha gestito la viabilità durante il soccorso, evitando disagi al traffico notturno. L’episodio ricorda i pericoli della corrente dell’Arno, specialmente in condizioni di piena primaverile.

