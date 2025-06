Tempo lettura: < 1 minuto

SAN QUIRICO D’ORCIA (SI) – Un romanzo tra il reale e il surreale che affronta la tematica del disagio vissuto da molte persone, intente a cercano nuove dimensioni umane per vivere.

Si tratta del nuovo libro di Alessandra Cotoloni “Il borgo” (bookabook) che sarà presentato venerdì 4 luglio alle 17, nel Teatrino di Palazzo Chigi a San Quirico d’Orcia. Evento nell’ambito de Aspettando I colori del libro, iniziativa del Comune di San Quirico d’Orcia con il coordinamento di toscanalibri.it

Il libro

Il borgo di Castronuovo in Valle è avvolto da un’atmosfera atavica, ovattata e distante dalla frenesia delle grandi città. Solo due situazioni insolite sembrano incrinare questo equilibrio e impensierire Andrea Trinetti: il trasferimento al borgo di alcune persone provenienti da diverse parti d’Italia e dall’estero, e la scelta di alcuni abitanti di Castronuovo di rassegnare le dimissioni dalla locale fabbrica di birra per dedicarsi ad attività più vicine alla propria natura. Secondo le autorità, questi comportamenti sono inammissibili ed è necessario comprenderne fino in fondo le motivazioni: servono controlli e indagini per ristabilire l’ordine, mentre tra gli abitanti del borgo si diffonde la crescente percezione che la loro libertà non è mai stata così minacciata.

L’autrice

Nata a Siena, nel 1966, di professione architetto, ha esordito nella scrittura nel 2015 e ha all’attivo diverse opere, con le quali ha partecipato a svariati concorsi letterari, ottenendo numerosi riconoscimenti.