FIESOLE – Un sound onirico intriso di folk e derivazioni ambient, un viaggio musicale che esplora le origini della vita con meravigliosa leggerezza.

Giapponese, cantautrice, compositrice e polistrumentista di culto, Ichiko Aoba riprende da Firenze il suo viaggio italiano che, lo scorso inverno, l’ha vista protagonista di una memorabile data milanese andata sold out in un batter d’occhio.

Martedì 1° luglio alle 21.15 Ichiko Aoba sarà in concerto al Teatro Romano di Fiesole, ospite dell’Estate Fiesolana. I biglietti – posti numerati da 31 a 42,50 – euro sono disponibili online sul sito ufficiale www.estatefiesolana.it, su www.ticketone.it e nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

In primo piano “Luminescent Creatures”, nuovo album in cui Ichiko Aoba esplora mondi liminali, ispirata dalle creature che ha incontrato immergendosi nelle acque di un’isola remota. Ottava release dell’artista giapponese – letteralmente venerata in patria – “Luminescent Creatures” riprende e amplia la tavolozza strumentale del precedente “Windswept Adan”, un concept plasmato come colonna sonora di un film immaginario. E se allora tutto si chiudeva con il suono delle onde che bagnano delicatamente la riva, il nuovo lavoro ci porta negli abissi.