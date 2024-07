FIRENZE – Da “Amici per sempre” a “Tanta voglia di lei”, da “Parsifal” a “Dammi solo un minuto”. Quasi tre ore di live per rivivere la storia dei Pooh, in concerto giovedì 25 luglio al Parco Mediceo di Pratolino per Musart Festival Firenze 2024.

I biglietti – posti numerati da 46 a 92 euro – disponibili sul sito ufficiale del festival www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Disponibile anche la formula Gold Package che, al biglietto di primo settore, aggiunge catering con buffet e, prima dello spettacolo, visite guidate al Parco Mediceo.

Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ripercorreranno i loro grandi successi, tra cui “Amicixsempre”, storico brano del 1996 che dà il titolo a questo “Amici per sempre tour – Estate 2024” e che i Pooh hanno pubblicato in una nuova versione per celebrare questo ritorno insieme.

Nati da un’idea di Valerio Negrini, i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora.

Lo scorso maggio il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha consegnato ai Pooh il “Pegaso d’oro” – massimo riconoscimento dell’Istituzione – per meriti artistici e per il forte legame con la Toscana.