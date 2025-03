Tempo lettura: < 1 minuto

LUCCA Salirà sul palco del Lucca Summer Festival il 3 luglio una delle leggende del rock, Carlos Santana. Un annuncio a sopresa che entusiasma i fans del chitarrista americano, tra i più importanti della sua generazione.

Appuntamento, dunque, in piazza Napoleone per Santana che torna a Lucca per la seconda volta, dopo 19 anni dal suo concerto del 2006.

Santana continua a incantare milioni di fan in tutto il mondo grazie alla sua straordinaria energia e al virtuosismo unico che hanno ridefinito il ruolo della chitarra nella musica contemporanea. Ha vinto 10 Grammy Awards e 3 Latin Grammy, vendendo oltre 100 milioni di dischi e conquistando un posto nella Rock and Roll Hall of Fame. Sue alcune hit come Black Magic Woman, Oye Como Va e Smooth, hanno segnato la storia della musica, combinando magistralmente le radici latine con le influenze del rock psichedelico e del blues.

