LUCCA – Annunciate due nuove date per il cartellone 2025 del Lucca Summer Festival: il 6 luglio, il palco di piazza Napoleone sarà teatro di quello che sicuramente passerà alla storia come la serata più heavy metal della storia del festival.

Protagonista, infatti, sarà Till Lindemann, poeta, artista e frontman dei Rammstein che porterà a Lucca la sua musica da solista. L’altra data, invece, è di tutt’altro tipo di musica: si tratta di Alanis Morrisette a Lucca il 23 luglio, di nuovo sui palchi dopo il successo del Triple Moon Tour di quest’anno in America.

Lindemann è famoso in tutto il mondo per i suoi testi ricchi di immaginazione, ma anche per quel personaggio esplosivo che si è creato nel tempo e per dare vita a concerti senza freni. Protagonista del live sarà l’ultimo album del frontman dei Rammstein, ‘Zunge’, a cui si aggiungeranno i brani dei due album che l’hano preceduto e che hanno decretato il successo dell’artista anche nel ruolo di solista, ‘F&M’ e ‘Skills In Pills’.

La serata del 6 luglio, però, non sarà solo quella di Lindemann, ma ad aprire il concerto sarà la band metal italiana più famosa, i Lacuna Coil, che eseguiranno live i più importanti successi della loro oramai lunga carriera e i brani dell’ultimo album ‘Sleepless Empire’, che uscirà il prossimo febbraio.

Tutt’altra musica il 23 luglio, quando il palco sarà di Alanis Morrisette, vincitrice di sette Grammy Award e che è reduce del successo del Triple Moon Tour che l’ha vista protagonista quest’estate di 35 date in Nord America.

Dal 1995, Alanis Morrisette è una delle cantautrici più interessanti e importanti della scena contemporanea: la sua musica – profondamente espressiva – e le sue performance hanno ottenuto un ampio consenso sia di pubblico che di critica, tanto da valerle sette Grammy. Accanto alla musica, Alanis Morrisette è sempre stata molto impegnata su temi quali l’empowerment femminile, il benessere spiriturale, psicologico e quello fisico, tanto da lanciare, nel 2016, un podcast mensile che propone conversazioni su temi psicosociali, dallo sviluppo personale all’arte. Il suo ultimo album che presumibilmente sarà al centro del concerto del 23 a Lucca, ‘The Storm Before The Calm’ è del 2022 e ha segnato il ritorno trionfale sulle scene della Morrisette, dopo la pausa forzata legata alla pandemia di Covid.

I biglietti per il concerto di Alanis Morrisette sono i primi a essere messi in vendita: la prevendita partirà infatti il 15 novembre alle 9, sul circuito TIcketOne. Pochi giorni dopo, il 18 è la volta di quelli per Lindemann, in vendita anche sul sito www.luccasummerfestival.it.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!