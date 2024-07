FIRENZE – Maria Cassi racconta il suo percorso artistico nello spettacolo comico “L’attore è un atleta del cuore”, in scena venerdì 26 luglio alle 21,15 a Firenze nella Villa Arrivabene, in Piazza Alberti 1/A.

Per la rassegna ME.MO. Storie di persone e parole a cura di Arca Azzurra. Sabato 27 luglio alle 19 in Via Guelfa angolo Via San Gallo a Firenze, Me.Mo. prosegue con Samuel Osman in “La vita è sogno”.

Maria Cassi parla della creazione dei suoi personaggi, racconta aneddoti e ricordi di una carriera di quasi quaranta anni e come questo cammino si è intrecciato con la sua vita di tutti i giorni e soprattutto di donna. Il mestiere di far ridere, che lei definisce artigianale e bellissimo. Un mestiere che le ha dato la forza anche nel momento della perdita e del vuoto che diventa convivenza con un’assenza. L’umorismo è quella attitudine umana che più ci avvicina alla grazia di Dio. È con queste parole pronunciate da Papa Francesco che l’attrice da l’avvio ad un personale e originale monologo ricco di spunti e riflessioni e ovviamente di tante risate a crepapelle.

Ingresso libero. Prenotazione consigliata. Informazioni: 055 8290137 info@arca-azzurra.it | www.arca-azzurra.it.