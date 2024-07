EMPOLI (FI) – La XVI Edizione di Empoli Jazz Summer Festival 2024 si conclude con una produzione originale di Empoli Jazz.

Martedì 30 luglio alle 21,30, nel Giardino Torrione S. Brigida om via Antiche Mura 7, Alessandro D’Alessandro (organetto preparato, elettronica) incontra Gianluca Petrella (trombone, elettronica) in occasione del concerto Invenzioni per organetto preparato, trombone e elettroniche.

Musicisti di estrazione e formazione completamente diversa tra loro ma in grande sintonia sulla concezione universale della musica, in cui i vari generi non sono un paradigma ma piuttosto uno spunto per un approccio libero e creativo. Sia Petrella che D’Alessandro nelle loro rispettive storie artistiche hanno avuto esperienze lavorative in molteplici mondi che vanno dalla musica elettronica, al jazz, dalla world alla musica pop d’autore o alla musica cinematica-scenica.

Entrambe ricercatori di suoni, pionieri dell’utilizzo dell’elettronica applicata ai loro rispettivi strumenti acustici, organetto e trombone. I due musicisti, si incontrano su un palco seguendo il gioco dell’improvvisazione, della melodia, della canzone, dalla fusione dei loro suoni personali uniti ad un utilizzo creativo dell’elettronica live.

Link biglietti: https://oooh.events/evento/alessandro-dalessandro-meets-gianluca-petrella-a-ejsf-2024-xvi-edizione-biglietti/