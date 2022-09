BAGNO VIGNONI – I Colori del libro tornano ad animare il gioiello termale di Bagno Vignoni, in Val d’Orcia, con la XIII edizione della rassegna interamente dedicata alla valorizzazione della piccola e media editoria.

Sabato 10 e domenica 11 settembre l’appuntamento a San Quirico d’Orcia comune candidato a Capitale italiana del libro 2023 con l’evento voluto dal Comune con il coordinamento del portale toscanalibri.it.

Tra gli ospiti il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Franco Gabrielli, il giornalista sportivo Marino Bartoletti, Elisabetta Villaggio, Vera Gheno, la finalista del Premio Campiello Elena Stancanelli, Valdo Spini e molti altri ospiti, insieme ai piccoli e medi editori toscani. Tra i protagonisti di questa edizione 2022, Stefania Maurizi l’unica giornalista che ha lavorato fin dall’inizio, per il suo giornale, su tutti i documenti segreti di WikiLeaks, a stretto contatto con Julian Assange.

In programma la XIII edizione con la mostra mercato di libri usati, antichi e d’occasione nella suggestiva piazzetta del Moretto con librai ed espositori selezionati e provenienti da tutta Italia. Tra le novità di quest’anno la presenza dell’Officina degli Stampatori e dell’associazione culturale Emporium Athestinum che metteranno in funzione delle piccole macchine da stampa così da permettere ai visitatori di diventare tipografi per un weekend, preparando segnalibri e poster personalizzati.

Presentazioni a ciclo continuo dalle ore 15 di sabato 10 settembre fino a sera per riprendere la domenica fino alle 20. Tanti i temi affrontati, dalla salvaguardia dell’ambiente all’attualità politica, dalla pandemia raccontata sotto vari punti di vista alle grandi inchieste giornalistiche, passando per le novità della narrativa italiana, lo sport, il ricordo di grandi personalità quali Aldo Moro, Antonino Caponnetto e Paolo Villaggio. E domenica 11 settembre “Ciak…si gira!”, Passeggiata letteraria sui luoghi del cinema in Val d’Orcia. A far da guide il critico cinematografico Franco Vigni, l’attore Sebastiano Somma e la guida ambientale Valentina Pierguidi (dalle ore 9,30 alle 12,30. Partecipazione gratuita su prenotazione al numero +39 379.1789747 / redazione@toscanalibri.it).

“I Colori del libro” ha il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Siena e Associazione Europea delle Vie Francigene. Aderisce al Patto per la lettura e ha la collaborazione di Librorcia, Albergo Posta Marcucci e Podere Forte.

I Colori del Libro – Mostra mercato Sabato 11 (15.00/22.00) – Domenica 12 (10.00/20.00) settembre 2022. Programma su www.toscanalibri.it #icoloridellibro FB: toscanalibri.it TW: toscanalibri IG: toscanalibri.it YT: toscanalibriit