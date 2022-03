PISTOIA – Pistoia diventa capitale del mistero anche quest’anno, dall’8 al 10 aprile, per la XII edizione del Festival del Giallo, che si svolgerà nello scenario della Biblioteca San Giorgio.

Sarà una tre giorni rivolta agli appassionati del settore, ma non solo. Indicativo il tema: ‘Il Giallo è ancora un genere?’. Una questione di cui si parla sempre più spesso, dato che tanti romanzi, affrontano questioni sociali, storiche, psicologiche, nelle quali si inseriscono storie e vicende noir o gialle.

E anche per l’edizione 2022, come avvenuto per le edizioni passate, è prevista un’anteprima. Giovedì 7 aprile, al circolo Arci Bottegone ci sarà infatti la messa in scena dello spettacolo teatrale ‘Tre racconti’ a cura dell’Associazione culturale Zona Teatro Libero su testi di Marco Vichi, che parteciperà alla serata. Venerdì 8 aprile l’inaugurazione ufficiale della manifestazione alle 17,30, nella sala Maggiore del Palazzo Comunale, poi un calendario ricco di eventi, con la presentazione di nuovi libri e sabato 9, con un momento di dibattito sulla mostra “Prime e Rare Edizioni Italiane su Sherlock Holmes”, realizzata con materiale proveniente dalla collezione di Gabriele Mazzoni, uno dei più importanti collezionisti al mondo sul detective inglese. La mostra, allestita presso la Biblioteca San Giorgio già dal 21 marzo scorso, sarà visitabile fino al 10 Aprile.

Tanti gli ospiti fino alla chiusura, domenica 10, con l’assegnazione del premio ‘Pinocchio Sherlock’, patrocinato dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi e la premiazione del concorso ‘Investigatori a scuola’, patrocinato Banca Alta Toscana, per i ragazzi delle scuole superiori.