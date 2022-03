VINCI – Vinci celebra i 570 anni della nascita del Genio. Lo farà dal 14 al 22 aprile con un programma di appuntamenti organizzati dall’Amministrazione comunale.

L’evento avrà come momento principale la 61ma edizione della Lettura Vinciana che per l’edizione 2022, il 16 aprile, sarà affidata a Elio Nenci, docente del dipartimento di filosofia dell’Università degli studi di Milano, con un intervento dal titolo ‘Leonardo sulle tracce di Archimede? Il caso della ‘chiocciola’ per sollevare l’acqua’.

In programma anche la presentazione del film ‘Quel genio del mio amico’, diretto da Alessandro Sarti, sulla vita di Leonardo, l’inaugurazione della mostra ‘Anatomia dei disegni. Reloaded’ e un’iniziativa sui 70 anni dall’inaugurazione della Casa Natale di Anchiano. Il 15 aprile, giorno dell’anniversario della nascita, il Museo Leonardiano di Vinci ospiterà una serie di visite guidate con alla sera l’accensione di proiezioni sulla torre del Castello dei Conti Guidi, grazie al finanziamento di Toscana Energia.