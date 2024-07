PISTOIA – Ultimo appuntamento per L’antidoto, la rassegna curata da Daniele Giorgi, nell’ambito di Spazi Aperti dei Teatri di Pistoia.

Il suggestivo spazio del parco di Villa Stonorov della Fondazione Jorio Vivarelli sarà il palcoscenico ideale, venerdì 26 luglio alle 21.15, per il concerto lirico Aspettando Don Giovanni.

Protagonisti della serata, giovani artisti – italiani e stranieri – che si stanno affermando sulla scena internazionale, affiancati da giovanissimi cantanti che vorrebbero intraprendere lo stesso percorso; per loro è stata pensata la Masterclass promossa da Fondazione Teatri di Pistoia – in corso in questi giorni a Villa Puccini di Scornio, fino al 30 luglio – finalizzata allo studio e alla messa in scena di specifiche opere liriche, grazie alla disponibilità di acclamati professionisti del settore e docenti affermati, quali la cantante Vivica Genaux e la vocal couch Sabina Arru, in collaborazione con Alessandro Argentini.

Il programma della serata, con la partecipazione di Giulia Bravi, Giovana Ceranto, Silvia Cesa, Guido Dazzini, Gesua Gallifoco, Mattia Guzzi, Jonathan Munro, Jessica Poppe, Silvia Porcellini, Leonor Robert, Andrea Trevisan, prevede arie, duetti e assiemi tratti dalla Trilogia Mozart-Da Ponte, accompagnati dal pianoforte a quattro mani.

Un modo per valorizzare, oltre ai cantanti, anche la fondamentale figura del pianista collaboratore. Questa formazione ridotta, agile ed efficace, il pianoforte a 4 mani, favorisce la coesione tra voci e parte strumentale, induce all’ascolto attivo, sintetizza la struttura musicale in una visione cameristica, ricreando l’atmosfera raffinata di aristocratici ambienti.

La passione di docenti e studenti vuole essere condivisa con altre persone, coinvolgendole in modo meno tradizionale e più spontaneo nei confronti di questa forma d’arte completa, nata nel nostro Paese e riconosciuta nel mondo e divenuta patrimonio Unesco.

Durante la Masterclass, i partecipanti saranno ascoltati dal M° Daniele Giorgi, direttore musicale della Fondazione Teatri di Pistoia e potranno essere selezionati per far parte del cast dell’opera Don Giovanni di Mozart, che sarà prodotta da Teatri di Pistoia con l’Orchestra Leonore nella stagione musicale 2024/25 e che sarà in scena al Teatro Manzoni il 13 aprile 2025.

Spazi Aperti si concluderà alla Fortezza Santa Barbara martedì 30 luglio (ore 21.15) con il tempo dei giganti, il nuovo progetto artistico di Paola Turci e Gino Castaldo, prodotto da Elastica, che ha l’obiettivo di raccontare, come mai prima d’ora, il triennio magico della musica italiana, gli anni ‘79, ’80 e ’81 di Dalla, Pino Daniele, De André, Vasco Rossi, Battiato, Rino Gaetano, Battisti e tanti altri.