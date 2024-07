SESTO FIORENTINO (FI) – “Noi ritorneremo!” è l’intestazione di un volantino distribuito dai soldati tedeschi per le strade di Firenze nell’agosto 1944, pochi giorni prima di lasciare la città, scacciati dall’insurrezione dei fiorentini e dall’incalzare degli Alleati.

Nell’ambito degli eventi per l’80esimo anniversario della Liberazione di Sesto Fiorentino, “Noi ritorneremo!” è lo spettacolo teatrale in scena giovedì 25 luglio (ore 21 – ingresso libero) nel Cortile della Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino.

Tratto dal libro “La Resistenza a Firenze” di Carlo Francovich, lo spettacolo vede in scena Marco Di Costanzo, Stefano Parigi, Monica Santoro, produzione Teatro dell’Elce.

Al racconto vibrante di Francovich si intrecciano i video originali realizzati presso Murate Art District e in esterno notte per le strade della città di Firenze: le trame video ampliano le risonanze associative della parola e del suono, lo spazio diviene materia poetica per l’evento stesso. Un percorso dal tramonto all’alba per le strade vuote del coprifuoco, la vicenda di un’occupazione, una lotta e una liberazione.

Se è vero che la Storia non consentì ai nazisti di dar seguito a quella minaccia, la sua eco sinistra risuona come monito per tutti coloro che pensano che la libertà sia uno stato acquisito e permanente.

La serata è a ingresso libero, consigliata la prenotazione online su bit.ly/palco2024 o via telefono al numero 055.4496851. Con “Noi ritorneremo!” si conclude la rassegna estiva “Un palco in biblioteca”, oltre 30 appuntamenti ispirati al mondo della letteratura organizzati dalla Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino.