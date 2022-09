SIENA – Un piano scuola con interventi su tutto il territorio provinciale del valore complessivo di oltre 24 milioni di euro. E’ quanto adottato con decreto dal presidente della Provincia di Siena nell’ambito della programmazione strategica della rete scolastica provinciale negli istituti di istruzione secondaria superiore.

Come ricorda il presidente si tratta di un piano che ha visto, a monte, un’attività di programmazione rispetto alle esigenze di edilizia scolastica, con l’obiettivo di assicurare le condizioni più adeguate ed efficaci per lo svolgimento delle funzioni di istruzione e formazione, nel breve, nel medio e nel lungo periodo. Un lavoro iniziato negli ultimi tre anni e che vede tutte opere in progettazione e cantierabili.

Nel dettaglio questi gli interventi previsti: I.I.S. Ricasoli – Siena I.P. Agricoltura Sviluppo Rurale: Costruzione una nuova sede dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, da realizzare nell’ex Municipio di San Giovanni d’Asso per un importo di 2.750.000 euro finanziato con contributo regionale e contributo del Comune di Montalcino. Nuova sede dell’Istituto Tecnico Monna Agnese a Siena, indirizzo Biotecnologie Ambientali e Biotecnologie Sanitarie, attraverso il recupero della ex Caserma dei Vigili del Fuoco di Siena per un importo pari a 7.221.813,73 oltre a 380.000 euro di spese progettazione; I.P. Marconi (Siena) adeguamento sismico per 2.534.039 di euro finanziato tramite contributo regionale e fondi Pnrr; complesso scolastico I.I.S. S. Giovanni Bosco, I.I.S. Ricasoli, Liceo Volta I.P. Cennini, I.P. Enogastronomico e Liceo Volta (Comune di Colle Val d’Elsa): Nuova palestra per il complesso scolastico per un importo di 2.800.000 da finanziare con prossimi bandi. Licei Poliziani di Montepulciano: Copertura della palestra, del planetario e installazione di sistemi anticaduta su tutte le coperture per un importo di 1.040.000 euro finanziato con fondi PNRR. I.I.S. Sarrocchi di Siena: Lavori di manutenzione straordinaria per il completamento alle norme di prevenzione incendi per 750.000 euro finanziamento PNRR. Omnicomprensivo “Avogadro – Leonardo da Vinci” – Abbadia San Salvatore: Lavori di rinforzo dei solai a seguito delle indagini, sostituzione controsoffitti e manutenzione della copertura per 950.000 euro finanziamento PNRR. Istituto Alberghiero “P. Artusi” – Chianciano Terme: Costruzione di un nuovo edificio scolastico ad uso palestra funzionale all’edificio scolastico esistente per un importo di 1.547.420 euro con finanziamento PNRR. I.I.S. Roncalli – Poggibonsi: adeguamento sismico per 3.300.000 di euro con finanziamento PNRR. Infine, nell’ambito del “Piano Scuola della Provincia di Siena” prevista la progettazione per l’adeguamento sismico degli Istituti Redi di Montepulciano (I.I.S. Valdichiana) e Lambruschini di Montalcino (I.I.S. Bandini) per complessivi 315.190 euro, di cui 235.190 euro di finanziamenti MIT e 115.000 euro di fondi propri.