ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO – Gli Iceage, da Copenaghen con le loro evoluzioni art punk; Nuha Ruby Ra, nuova stella dell’avant punk dell’East London; il funambolico collettivo francesce La Femme; ed ancora, Fine Before You Came, Lorenzo Senni, Wu-Lu, Melancholia, Emmanuelle, sono solo alcune delle star che si alterneranno sul palco del Live Rock Festival 2022 dal 7 all’11 settembre all’Ex Fierale di Acquaviva, Montepulciano, realizzato dal Collettivo Piranha. Si conferma uno dei festival più apprezzati e autorevoli d’Italia di musica rock indipendente e celebra la XXVI edizione con un cartellone speciale: regala la scena anche agli Iceage, a Giancane e ad altri grandi nomi del panorama rock.

Cinque sere di grande musica: Live Rock Festival esprime la vocazione del Collettivo Piranha, mente e regia di questo progetto: promuove le forme più innovative di espressione artistica, valorizzando i nuovi linguaggi musicali. Rock e avanguardia, elettronica e world music, reggae e tradizione popolare, blues e jazz: la rassegna privilegia le produzioni originali, i progetti internazionali, le nuove tecnologie e le radici etniche. In cartellone, una mostra dedicata agli scatti di Pasquale Modica, tra i maggiori fotografi musicali e storico collaboratore del Festival, recentemente scomparso.

L’altra grande ricchezza è rappresentata dai volontari che partecipano attivamente alla realizzazione del Festival. Tra i super concerti e l’arte, la gastronomia d’eccellenza con proposte di qualità, Live Rock si caratterizza per la tutela dell’ambiente e i progetti ecocompatibili: risparmio energetico, raccolta differenziata, riduzione del consumo di plastica e dello spreco alimentare sono da sempre nel dna del Festival.

Mercoledì 7 settembre alza il sipario su Live Rock Festival La Femme, il collettivo francese votato a un electropop che declina coldwave e yéyé, evocando Kraftwerk e Velvet Underground. In scaletta anche l’ultimo lavoro ‘Paradigm’. Sul palco si alterneranno con la formazione ideata per Live Rock Festival dal Beat Brass Quartet. Tre orchestrali di matrice classica e un compositore di estrazione elettronica: l’incontro tra la famiglia degli ottoni, la gomma lacca dei vinili, i cavi elettrici di synth e gli strumenti a corrente. Aprirà la serata Sacchini: sonorità cantautorali con testi di denuncia sociale, in collaborazione con St. Louis College.

C’è grande attesa per l’arrivo a Live Rock Festival, giovedì 8 settembre, dei Fine Before You Came: anticonvenzionali, la loro musica è un inno all’emo-core e al post-rock. In apertura, l’urban sound di Big Mama con le sue denunce contro il bullismo, il body shaming e la marginalità dell’arte femminile. In scaletta, Lorenzo Senni, producer concettualista.

Venerdì 9 settembre, headliner gli Iceage,: hanno plasmato il post-punk fino a dargli sembianze pop, dark e cantautorali. Uno stile in continua evoluzione come dimostra l’ultimo disco, ‘Seek Shelter’, che ascolteremo al Festival. Tra rap e fusion navigano gli Studio Murena che, con la brasiliana Emmanuelle, si alterneranno nella serata.

Sabato 10, Live Rock mette a segno un altro successo con Nuha Ruby Ra: la nuova stella dell’avant punk dell’East London, produce musica da live ed estetica da copertina, unendo noise rock, RnB e reminiscenze dark. Da Londra anche Wu-Lu, con un sound attualissimo nel segno dell’underground/hip-hop; con loro, Romare, musicista, dj e produttore: la sua musica è un mix di elettronica e hip hop. ispirato dalla cultura afroamericana. La giornata inizierà con un trekking ecomusicale: una passeggiata al ritmo della musica del Giovanni Benvenuti Trio, in collaborazione con Siena Jazz.

Domenica 11 settembre, Giancane proporrà un live quasi antologico. L’autore della colonna sonora di ‘Strappare lungo i bordi’ di Zerocalcare ancora una volta regalerà un tuffo nel suo universo ironico, dissacrante, che attinge

a piene mani dall’emotività. Ad aprire la serata saranno i Melancholia che, dopo l’esperienza a X-Factor, sono impegnati nel nuovo disco. Il sipario su Live Rock Festival 2022 calerà con gli Elephant Brain che, gruppo musicale alternative rock italiano, arrivano sul palco di Acquaviva dopo il lancio di ‘Anche questa è insicurezza’, il singolo che anticipa il loro album

Partner del collettivo Piranha, Estra. Inizio concerti alle 21,30. Ingresso libero, contributo 1,5 euro (www.liverockfestival.it).