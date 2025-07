Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – Poesia, rigore e un’ondata di forti emozioni. Il Chigiana International Festival 2025, “Derive”, inaugura mercoledì 9 luglio al Teatro dei Rinnovati (ore 21.15)con una serata in omaggio al genio poliedrico di Pierre Boulez.

Sul leggio dei protagonisti musicali della serata, due partiture emblematiche della sua personalità di compositore, da una parte, con Cummings ist der Dichter, nell’esecuzione del Coro della Cattedrale Guido “Chigi Saracini” diretto da Lorenzo Donati e della sua attività di direttore d’orchestra, dall’altra, con la versione cameristica della “tragica” Sinfonia n. 6 in la minore di Gustav Mahler, nell’esecuzione dell’Orchestra della Toscana diretta da Marco Angius, interprete di riferimento per il repertorio contemporaneo.

Il programma della giornata inaugurale si completa con l’apertura della mostra la mostra di Gianluca Codeghini NoiSe Derive, a cura di Stefano Jacoviello, una “trilogia sul rumore nero / bianco / rosa”, dislocata contemporaneamente in tre luoghi della città: al Complesso Museale Santa Maria della Scala /Ex refettorio e Strada Interna, dove viene inaugurata il 9 luglio alle 17.30 e a Palazzo Chigi Saracini / ChigianArtCafé, alle 19.30 e, dalla sua inaugurazione in poi, anche allo spazio espositivo Inner Room © – Open Zona Toselli.

Spesso rappresentato come il custode di una severità formale quasi intransigente – in parte da lui stesso ostentata con rigore maniacale – Boulez cela una visione musicale pervasa da un’intensa forza espressiva.

Biglietteria e informazioni

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti previa prenotazione obbligatoria presso la Biglietteria di Palazzo Chigi Saracini, telefonando al numero 0577 220922 o scrivendo all’indirizzo biglietteria@chigiana.org da lunedì a sabato dalle ore 11 alle ore 18.