ROSIGNANO MARITTIMO (LI) – La diva delle dive, Greta Garbo, raccontata da una delle attrici più autorevoli della scena teatrale italiana: Daria Deflorian.

Sabato 5 luglio alle 21.00 nella Sala del Ricamo del Castello Pasquini di Castiglioncello (piazza della Vittoria 1), nell’ambito di Inequilibrio Festival – la manifestazione che sulla Costa degli Etruschi (Livorno) esplora il panorama delle scene contemporanee a cura di Fondazione Armunia con la direzione artistica di Angela Fumarola e il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Rosignano Marittimo – andrà in scena “Quaderno/Greta Garbo”, spettacolo che vedrà l’interprete premio Ubu protagonista di una lezione/spettacolo che si concentra non tanto su quello che la Garbo ha fatto come attrice, ma su quello che è stata, o si può immaginare sia stata, dopo che ha smesso di recitare a soli trentasei anni, lasciando dietro di sé un mito intramontabile.

Un ritiro dalle scene, un ritorno alla quotidianità, come accade anche a Amelia, la protagonista del film “Ginger e Fred” di Federico Fellini. Le figure si sovrappongono, la vita artistica e quella personale si confondono, e trovano sulla scena nuove parole per attraversare il confine fra realtà e finzione (info su www.armunia.eu).

EVENTI COLLATERALI

Tra gli eventi collaterali alle 18.00 presso l’Auditorium del Castello Pasquini la proiezione di “Più verve non serve”, documentario per celebrare i 30 anni di attività della compagnia I Sacchi di Sabbia.

Il programma della giornata prosegue con le repliche. Dalle 17 alle 21 nella Sala del Cielo del Castello Pasquini di Castiglioncello “Può sempre servire non si sa mai! Archivio sentimentale della casa di famiglia”, installazione sensoriale per otto persone alla volta dell’autrice e performer Elena Guerrini. Una stanza emozionale, dove curiosare nei cassetti segreti dei genitori diventa narrazione di memorie personali e collettive (prenotazione obbligatoria).

Alle 19 al Teatro Solvay di Rosignano Solvay (via Ernesto Solvay) Nerval Teatro, laboratorio permanente per interpreti con disabilità diretto da Maurizio Lupinelli ed Elisa Pol, con “Finale di partita” da Samuel Beckett. Alle 22.30 all’Anfiteatro Giuliano Scabia del Castello Pasquini “Troilo e Cressida”, ovvero l’Iliade raccontata da Shakespeare nell’originalissima riscrittura de I Sacchi di Sabbia con la produzione di Compagnia Lombardi/Tiezzi. Durante la guerra di Troia due giovani innamorati sono costretti a separarsi appartenendo a fazioni opposte. Resisterà il loro amore alle frustate del conflitto?