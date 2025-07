Tempo lettura: < 1 minuto

PISA – Doppietta live esplosiva sul palco di Pisa Jazz Rebirth.

Nella stessa serata in programma i festeggiamenti per i 10 anni dalla fondazione di una delle band più trascinanti e al tempo stesso raffinate sulla scena della musica nostrana, il Nico Gori Swing 10tet, e il live del leggendario contrabbassista candidato ai Grammy Buster Williams, direttamente da New York.

È questo il programma che lunedì 7 luglio accenderà il Giardino Scotto di Pisa (Lungarno Fibonacci 2) per il festival nato dal progetto Pisa Jazz a cura di Associazione ExWide con la direzione artistica di Francesco Mariotti e il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Pisa, Fondazione Pisa, Pisamo, Toscana Energia e Chianti Banca.

Appuntamento alle 20.45 per una serata di pura energia: si parte con “Portrait of a Moment”, progetto che vedrà Buster Williams – tra le voci più autorevoli del jazz internazionale grazie al suono inconfondibile – affiancato da due talentuosi musicisti italiani attivi sulla scena di New York: il pianista Tommaso Perazzo e il batterista Marcello Cardillo.

E alle 21.30 spazio al Nico Gori Swing 10tet, capitanato dal clarinettista e sassofonista Nico Gori, tra i più applauditi e apprezzati al mondo, che presenterà in prima assoluta il nuovo album dall’inequivocabile titolo “Ten Years!!!” e aprirà il tour estivo promosso da Toscana Produzione Musica che lo porterà in giro per l’Italia fino a settembre.

Non solo: alle 18 al Bastione Sangallo, sempre all’interno dello Scotto, Francesco Martinelli, vera e propria istituzione nell’ambito della storia del jazz, proporrà un incontro dal titolo “Come swing with me: il jazz dell’era dello swing”, per prepararsi alla serata scoprendo la storia e le suggestioni di una stagione in cui il jazz era la colonna sonora degli Stati Uniti e il ritmo rimbalzava tra palco e pista da ballo (prevendite su Ticketone, info, orari e prezzi www.pisajazz.it).