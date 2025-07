Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Dopo un’importante esperienza durata dieci anni, dal 2008 al 2018, Giunti al Punto torna ad animare con la stessa passione un luogo che da sempre rappresenta un punto di riferimento per i piccoli pazienti.

Lunedì 7 luglio sarà inaugurata La casa dei piccoli, una speciale e rinnovata libreria all’interno dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.

Arricchita da grafiche e decorazioni pensate su misura, la libreria è un luogo di gioco e di scoperta. Un angolo di evasione, pensato per accompagnare i bambini e i ragazzi ricoverati e le loro famiglie in un’esperienza di lettura che diventa strumento di conforto e di sollievo. La casa dei piccoli nasce proprio con questo intento: offrire storie, immagini e parole capaci di donare sorrisi e aprire finestre sul mondo anche quando si è costretti a rimanere fermi.

“Per noi è un onore tornare in questo luogo così speciale, che rappresenta la 272ª libreria della nostra catena. Essere presenti in un contesto pediatrico come l’Ospedale Meyer è per noi una grande responsabilità. Vogliamo essere molto più di una libreria: desideriamo essere un punto di riferimento accogliente e attento per ogni bambino che, anche nei momenti difficili, cerca una storia capace di confortarlo e farlo sognare. Abbiamo creato uno spazio colorato, luminoso e accogliente, pensato perché ogni lettore, grande o piccolo, possa sentirsi davvero a casa, circondato da storie capaci di emozionare e incuriosire. Siamo orgogliosi di portare avanti questa missione in un ambiente unico, dedicato alla crescita e al benessere dei più piccoli”, dichiara Irene Gargano, direttore commerciale Giunti al Punto.

Ad accogliere giovani lettori e lettrici, un’area di oltre 110 metri quadrati, con una proposta editoriale attenta a valorizzare i gusti e gli interessi del giovane pubblico. L’assortimento conta titoli per bambini e ragazzi di tutte le fasce d’età, dai testi divulgativi ai manga, dalla narrativa per ragazzi agli albi illustrati, fino ai libri sonori e i cartonati per i più piccini. Inoltre, non mancano i giochi in scatola educativi, i prodotti sanitari, i peluche e tutta l’oggettistica complementare al prodotto libro. A completare la proposta, una sezione dedicata ai libri per adulti che comprende sia la narrativa sia la saggistica, con una particolare attenzione alla psicologia e la puericultura, senza dimenticare le principali novità del momento.