LIVORNO – Nottata di lavoro per i vigili del fuoco di Livorno: il forte temporale ha colpito la città e la provincia causando alberi pericolanti, la caduta di tegole dai tetti delle abitazioni e il crollo di un camino a San Vincenzo.

“Al pluviometro del Corbolone sono stati toccati 118 millimetri all’ora”, spiega una nota del Comune, che precisa di essere passato da una precisione con codice giallo di vigilanza alla fase operativa di allarme tanto che la Protezione civile comunale ha aperto il Coc, il centro operativo, e attivato tutte le procedure relative. Il forte fronte temporalesco del livornese sta attraversando ora le province di Grosseto e Siena con decine di fulmini al minuto.

“Sono caduti in poco tempo quasi 100mm di pioggia nella zona di Collesalvetti provocando alcuni disagi e allagamenti che hanno richiesto interventi del nostro sistema di Protezione Civile, tuttora in corso per risolvere le criticità segnalate”, ha comunicato attraverso il suo profilo Facebook il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani.