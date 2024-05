Primo Maggio festa del lavoro. Ma primo maggio anche occasione per stare insieme con amici e parenti e passare una bella giornata, magari per una braciata o una gita fuori porta. Meteo permettendo. Purtroppo sembra che il prossimo mercoledì 1 maggio, dovremo attenderci brutto tempo. Il meteo annuncia pioggia e dopo Pasquetta e l’ultimo weekend sotto l’acqua e con un freddo quasi invernale, anche per la prossima festa del calendario civico è annunciato il maltempo.

Sono attese per i prossimi giorni, già a partire da domani due perturbazioni che porteranno pioggia e temporali.

Non resta che guardare il cielo nella speranza che il sole si apra presto un varco e portare dietro un maglione e un ombrello.