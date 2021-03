Giornalisti colpiti da emergenza Covid, da Ast contributo per precari e inoccupati

Un contributo da 300 euro per i giornalisti freelance o con rapporti di lavoro precari o che sono inoccupati, colpiti dall’emergenza Covid.

Scade il 20 marzo il termine per presentare la domanda del bando dell’Associazione Stampa Toscana, realizzato grazie anche a risorse messe a disposizione dal Gruppo Toscano Giornalisti Pensionati e dal Gruppo cronisti e riservato ai soli iscritti all’Ast.

Esclusi naturalmente, spiega una nota, tutti coloro che hanno un contratto da lavoratore dipendente, che sono pensionati, o abbiano fruito di ammortizzatori sociali (contratti di solidarietà, cassa integrazione) durante il 2020.

Bennucci: «Un gesto di solidarietà certamente non risolutivo»

«Non si tratta, è bene chiarirlo, nè di un dovere statutario, nè di un obbligo – spiega Sandro Bennucci, presidente dell’Associazione Stampa Toscana -. E’ solo un gesto di solidarietà, certamente non risolutivo, ma fatto con le migliori intenzioni che l’Ast, per la prima volta, ha deciso di fare in favore dei colleghi, sul fronte di quell’inclusione che deve unire la categoria. Un gesto che parte dai giornalisti seniores e fatto proprio dall’intera Assostampa, che va nella direzione di un vero patto generazionale, che deve essere ancora più forte nel sindacato dei giornalisti».