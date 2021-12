ROMA – Si è riunito a Roma, nella sede del Ministero dello sviluppo economico, il primo tavolo sulla ex Gkn, ora Qf Spa, di Campi Bisenzio (Firenze).

Sul tavolo il progetto e i tempi della nuova società che rileva lo stabilimento di Campi. La presentazione del neoproprietario Francesco Borgomeo ha introdotto il tema del passaggio di proprietà e i primi passi da compiere per avviare la fase di transizione, in particolare l’attivazione degli ammortizzatori sociali necessari.

La Regione Toscana, presente con il presidente Eugenio Giani e l’assessore Alessandra Nardini, ha confermato il proprio supporto in particolare sulla formazione del personale, legata anche alla necessità della manutenzione straordinaria e ordinaria dell’impianto di Campi Bisenzio.

Gkn, posti di lavoro salvi. Borgomeo ha acquisito il 100% di Driveline. Nasce Qf spa

Quando arriverà l’investitore finale inoltre, si potrà valutare, al pari di Invitalia, come sostenere il nuovo percorso legato alla riconversione finale. Condivisione è stata espressa per la proposta presentata dai sindacati nazionali di un accordo quadro che stabilisca tempi e impegni per affrontare questa fase di transizione e per l’appello rivolto a Borgomeo affinché il processo di ripartenza includa anche i lavoratori degli appalti.