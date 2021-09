FIRENZE – «Adesione convinta e collaborativa del personale» delle rsa della Toscana all’obbligo del Green pass. È quanto rende noto il Comitato di coordinamento dei gestori delle rsa toscane che a partire da oggi ha previsto l’obbligo del Green pass per i propri dipendenti.

Nella prima giornata di verifica, c’è stata «la conferma, ad oggi, della stragrande maggioranza di dipendenti in possesso di Green pass o delle condizioni per ottenerlo». Nei prossimi giorni, afferma il Comitato, «si avrà un quadro più completo della situazione che, crediamo, confermerà la robusta tendenza in atto e l’adesione massiccia dei dipendenti a cui è concesso qualche giorno, ove non scaricato, per dotarsi del Green pass, dopo i 5 mesi trascorsi in attesa, fino ad oggi vana, di dati da parte delle Asl, con i rischi che ciò ha comportato».