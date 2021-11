FIRENZE – La durata del Green pass dovrebbe durare meno, “direi sei mesi: se aggiornato prima questo strumento stimolerebbe anche a procedere presto sulla terza dose. E riguardo quest’ultima sono convinto che molti la faranno, perché tanto la rimozione psicologica è quella sulla prima e la seconda dose”. Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ospite di Sky Tg24.

Giani ha poi ribadito che al Governo le Regioni chiedono “che vengano fatti provvedimenti più rigidi rispetto alla presenza nei luoghi pubblici di non vaccinati”. “A mio giudizio – ha aggiunto – in qualsiasi zona, con qualsiasi colorazione, sia essa bianca, gialla, arancione piuttosto che rossa, a colui il quale non si vaccina deve essere lasciata la libertà di non vaccinarsi, l’importante è che poi stia a casa. Magari gli si consente di poter accedere ai servizi pubblici essenziali, andare a fare la spesa, ma per il resto se fa una scelta egoistica rispetto alla comunità è anche giusto che quest’ultima, nei suoi luoghi sociali, venga preservata”.