GROSSETO – Nelle strade di Grosseto, sono visibili i 6×3 della campagna “Grosseto si vaccina perché…”, realizzata per promuovere l’importanza della vaccinazione contro il Covid-19.

Una mozione era stata approvata dal Consiglio comunale impegnando il sindaco e la giunta a realizzare una campagna di comunicazione volta a promuovere il ricorso alla vaccinazione anti-Covid19, coinvolgendo l’Azienda USL Toscana Sud-Est e gli ordini professionali, con l’intento di raggiungere l’intera popolazione locale, sia attraverso una comunicazione diffusa sia attraverso specifiche iniziative sul territorio.

In particolare la campagna, che ha come testimonial cittadini grossetani così da dimostrare il legame ancora più forte con il territorio, si avvarrà dei seguenti strumenti: comunicazione istituzionale, conferenza stampa – comunicato stampa, una pagina dedicata sul sito istituzionale, una campagna social per il profilo del Comune di Grosseto, uno spot televisivo su Tv9. Ci saranno poi i 6×3, affissi grazie a Sistema e locandine 80/100 affisse in tutta la città. E’ previsto anche l’invio di mail di sensibilizzazione a tutte le associazioni di categoria per diffondere il messaggio tra gli associati. Al momento la campagna ha ricevuto l’adesione della Asl di Grosseto, dell’Ordine dei medici e dell’ordine degli infermieri, ma sarà allargata a tutte le professioni sanitarie che vorranno condividere il messaggio e coinvolgerà anche le Farmacie comunali.

“Ricordiamo così l’importanza del vaccino, gesto di responsabilità nei confronti di se stessi e degli altri – spiega il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna – chi ancora non ha fatto questo passo, o deve mettersi in pari con le dosi, viene così invitato a farlo attraverso la testimonianza di cittadini grossetani che credono in questo strumento per combattere il Covid-19. Dalle parole dei nostri testimonial emerge chiaramente che ognuno di noi ha più di un motivo per vaccinarsi”.

“Ringrazio il Consiglio comunale tutto – dice il presidente del Consiglio Fausto Turbanti – perché la proposta è stata accolta dall’assemblea impegnando l’Amministrazione comunale a fare questo tipo di servizio che senza dubbio sarà utile alla cittadinanza. Questa campagna è frutto di una collaborazione che spero e sono certo possa essere confermata anche in futuro anche su altri temi importanti per Grosseto: lanciamo così un bel messaggio alla nostra città”.

I testimonial sono Don Franco Cencioni, l’imprenditrice Chiara Carratelli, il preparatore dei portieri dell’Us Grosseto 1912 Raffaele Ferioli, la studentessa Arianna Buonfiglio e Francesco Petrucci, operaio di Sistema.

