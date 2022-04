FIRENZE – “Metteremo a punto con Eurocities un piano di aiuti per avviare da subito la ricostruzione delle città ucraine distrutte e colpite dalla guerra”.

Lo ha assicurato Dario Nardella, sindaco di Firenze, e presidente di Eurocities, che a Palazzo Vecchio ha ricevuto Ivan Fedorov, primo cittadino di Melitopol, città ucraina di 150mila abitanti. Fedorov è in missione diplomatica in Europa.

Ivan Fedorov è stato il primo sindaco colpito dalla furia dei soldati russi. All’inizio della guerra la sua città Melitopol è stata occupata. Lui è stato rapito e portato via con un sacchetto di plastica sulla testa: è rimasto in prigione per sei giorni con il terrore di essere ucciso. “E’ venuto a Firenze per parlare all’Italia e all’Europa della sofferenza della sua gente e per chiedere aiuto a nome dei sindaci ucraini. Ho assicurato a Fedorov il supporto di Firenze” ha concluso Nardella.