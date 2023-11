SIENA – Il PSI per portare avanti battaglie di civiltà, di vicinanza ai problemi dei cittadini, in questa settimana e nelle prossime settimane ha avviato la raccolta firme a 5 petizioni.

No sanità spa per l’eliminazione della normativa sui piani di rientro finanziari per le aziende sanitarie e gli ospedali. La sanità non si può gestire come una azienda.

Lavoro giusta causa, detassare il lavoro dei giovani under 30. Gender tax, stop licenziamenti illegittimi del jobs act. Me lo merito. Aumentare le borse di studio e riconvertire gli immobili statali per creare studentati. L’istruzione non è un privilegio ma un diritto. Scegli chi voti. Introduciamo le preferenze ed eliminiamo lo sbarramento a tutte le elezioni, ridare valore al voto. Transizione futura. Meno fossile più energia pulita. Una nuova rete per collegare il paese, lasciamo un mondo pulito alle future generazioni.

Appuntamento a Montepulciano giovedì 30 novembre dalle ore 10.00 e il 3 dicembre dalle ore 10.00 a Chiusi. Nelle prossime settimane nei comuni di Siena, Monteroni, Poggibonsi, Sinalunga, Abbadia S.S. e altri comuni della provincia.