CHIANCIANO TERME – Venerdì 23 agosto nella Sala Mescita del Parco Termale Acqua Santa, alle ore 21, Sebastian Mihai Tegzesiu e Betsabea Faccini si esibiranno nel concerto “Per violino e pianoforte”. Il violinista rumeno e la pianista italo-inglese proporranno le creazioni per i due strumenti di Häendel, Mozart, Kreisler, Debussy, De Falla e della compositrice e pianista parigina Cécile Chaminade (1857-1944).

Il concerto si apre con la “Sonata per violino e pianoforte in Re Maggiore” di Georg Friedrich Häendel, l’emblema (insieme a Bach) della musica barocca. Figlio di un cerusico barbiere, il compositore tedesco naturalizzato inglese dovette lottare contro la volontà paterna per dedicarsi alla musica.

Immancabile la “Sonata K. 305”, scritta dal ventiduenne Wolfgang Amadeus Mozart per lo stesso organico. Seguono il celeberrimo “Claire de Lune”, uno dei brani più affascinanti per pianoforte del compositore francese Claude Debussy e una preziosità quale è il “Capriccio op. 18 per violino e piano” della compositrice parigina Cecile Chaminade.

Infine, il programma prevede due dei tre brani brevi per violino e pianoforte “Liebesfreud” (Gioia di Amore) e “Liebesleid” (Pena di Amore) scritti da Fritz Kreisler e proposti come bis alla fine dei suoi concerti dal violinista e compositore viennese naturalizzato statunitense.

Chiusura con la “Suite Populaire Espagnole” di Manuel de Falla, tra i maggiori compositori spagnoli del Novecento.

Nato a Constanţa, il violinista Sebastian Mihai Tegzesiu è vincitore di numerose competizioni nazionali rumene e internazionali ed ha ricevuto il Premio di Eccellenza del Ministero dell’Istruzione del suo paese per meriti culturali eccezionali.

Betsabea Faccini, italo-inglese, classe 1995, laureata in pianoforte, con il massimo dei voti, lode e menzione ad honorem. Collabora con le più importanti istituzioni musicali italiane. Nel 2015 ha fondato con il fratello Elia, pianista e compositore al pari della sorella, il “Faccini Piano Duo”, gruppo cameristico fra i più apprezzati della nuova generazione italiana.

Prossimo appuntamento: domenica 1° settembre al Palamontepaschi, alle ore 21, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta da Giancarlo De Lorenzo, celebrerà Domenico Modugno (1928-1994).

A dar voce all’interprete della canzone “Nel blu, dipinto di blu”, nota anche come “Volare”, sarà il cantautore cosentino Peppe Voltarelli, che calerà il sipario sulla terza edizione de “I Suoni di Sillene”.